ضبط 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال بأربيل

مديرية مكافحة المخدرات تضبط 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال بأربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان، عن إلقاء القبض على 3 أشخاص بأربيل وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال المخدرة، بهدف بيعها في المدينة.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، اليوم السبت، “بعد ورود أنباءٍ بدخول كمية من المخدرات إلى مدينة أربيل، تحركت الفرق الخاصة وتمكنت من ضبط 5 كيلو غرامات من الكريستال المخدر”.

وأضافت المديرية في بيانها الذي تابعته كوردستان 24: أُلقي القبض على 3 أشخاص ينحدرون من خارج إقليم كوردستان داخل أحد الفنادق بأربيل، وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بوجود 5 كيلو غرامات من الكريستال داخل سيارتهم، بهدف بيعها.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إلقاء قوات المديرية القبض على تاجر مخدرات بأربيل، بعد ضبط 136 كيلو غراماً من حبوب الكبتاغون.

وسبق لمديرية مكافحة المخدرات بالإقليم أن أوقفت رجل أعمال في أربيل في الـ 25 ديسمبر كانون الأول الماضي، وضبطت 176 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في كوردستان أن قواتها ضبطت خلال عام 2023 الماضي، نحو طن ونص طن من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـأكثر من 10 ملايين حبة، بحوزة تجار أجانب ومحليين.

وبحسب إحصائيةٍ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإنه في عهد التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ألقي القبض على 8 آلاف و894 شخصاً بتهمة المخدرات، منهم ألف و849 شخصاً بتهمة الاتجار بها.

وبحسب الإحصائية، تمّت محاكمة نحو 4 آلاف و460 متهماً، وإحالتهم إلى الأقسام الإصلاحية، كما ضُبِط نحو ألف و759 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

وفي عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، أطلقت حملات واسعة ومكثفة لتفتيش المقاهي ومعسل النرجيلة، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد مؤخّراً أن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع.

وأكد أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأوضح أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه.

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