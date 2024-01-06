اتحاد رجال كوردستان: تسجيل 619 حالة عنف ضد الرجال في الإقليم عام 2023

سجّل اتحاد رجال كوردستان 619 حالة عنف ضد الرجال في إقليم كوردستان خلال عام 2023 الماضي.

وقال اتحاد رجال كوردستان في مؤتمرٍ صحفي، إنه تم تسجيل 619 شكوى وحالة عنف ضد الرجال، و67 حالة انتحار، و8 حالة قتل على يد زوجاتهم أو أقارب أطفالهم.

وأضاف الاتحاد في المؤتمر الذي حضرته كوردستان24، أن من بين أعمال العنف التي طالت الرجال في الإقليم، “طرد 49 مسنّاً من منازلهم، وتسجيل 51 خيانة زوجية، و12 حالة عنف جسدي”.

كما سجّل الاتحاد “17 حالة عنف نفسي وجنسي ضد الرجال، و9 حالات صادرت فيها الزوجات رواتب أزواجهن، و229 حالة عنف شارك فيها أقارب الزوجة”.

وبحسب اتحاد رجال كوردستان، تم احتجاز 216 طفلاً من جانب الزوجات وأقاربهن، ومُنِع الآباء من رؤية أطفالهم.

ووفق الاتحاد، جاءت إحصائية أعمال العنف الممارس بحق الرجال في المحافظات التالية:

السليمانية 26 حالة

أربيل 25 حالة

دهوك 9 حالات

كركوك 5 حالات

حلبجة حالتين اثنتين

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