يناير 05, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مكافحة الإرهاب: طائرة مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة حرير العسكرية في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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مكافحة الإرهاب: طائرة مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة حرير العسكرية في أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة حرير العسكرية في أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه “بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة حرير العسكرية في محافظة أربيل، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني يناير 2024، الساعة 16:29”.

وأشار البيان إلى أن “القاعدة كانت تستخدم سابقاً كمقرٍ عسكري لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.

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