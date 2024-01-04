يناير 04, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والفياض يدينان الهجوم على البيشمركة في “بيرمام أربيل”

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني والفياض يدينان الهجوم على البيشمركة في “بيرمام أربيل”

أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، يوم الخميس، الهجوم على البيشمركة في منطقة “بيرمام” باربيل.

وتبادل اللقاء بحسب بيان لمكتب بارزاني، “وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتهديدات الأمنية”.

وأدان الجانبان، الهجوم على قوات البيشمركة في بيرمام.

كما بحث اللقاء العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتطبيق برامج الحكومة الاتحادية التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

والأحد، 31/12/2023، تعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة “خارجة عن القانون”، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، التي حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي”.

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