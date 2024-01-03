الديمقراطي الكوردستاني يفتح باب الحوار ويبدأ التفاوض لتشكيل الحكومة المحلية في نينوى

أعلن مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، ناظم كبير، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الحوار وبدء المفاوضات مع القوى والكتل السياسية كافة لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة نينوى.

وقال كبير: ” تواصلنا مع مفوضية الانتخابات قبل ساعتين من انتهاء عمليات التصويت وأخبرونا أن نسبة المشاركة بلغت 30%، لكن في الساعتين الأخيرتين زادت نسبة المشاركة بشكل كبير، لذلك نحن نشكك في نسبة المشاركة في التصويت”.

مضيفاً “لا يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو القوى الرئيسية في محافظة نينوى، ولا يوجد أي حزب سياسي بدون ائتلاف قد حصّل على أصوات أكثر من الديمقراطي الكوردستاني، لذلك نعتبر انفسنا شركاء ونريد خدمة أهالي نينوى والمشاركة في إدارة هذه المحافظة”.

مشيراً الى ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمتع بمكانة تاريخية وقوية في نينوى، ومن الصعب على جميع الأحزاب ان تستطيع إدارة المحافظة أو اختيار محافظ بدون الديمقراطي الكوردستاني، فنحن منفتحون على جميع الكتل والقوى السياسية للاتفاق أو تشكيل ائتلاف”.

وأوضح كبير بأن “هناك مفاوضات غير رسمية حول تشكيل الإدارة المحلية، ولدينا بعض المطالب للتوصل الى اتفاق، وسنبدأ المفاوضات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة لتشكيل مجلس محافظة نينوى واختيار محافظ”.

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