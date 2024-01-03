بعد 45 عاماً من الفراق.. عائلة من دهوك تحضن ابنتيها المخطوفتين من قبل نظام البعث البائد

كشف أحد أفراد عائلة خالد كوجر، أن أخواته اختطفن عام 1979 على يد النظام العراقي السابق وتم بيعهن لسوريا. وقال: «الحمد لله، بعد 45 عاما، تم لم شملهما مع عائلتنا».

مسعود خالد كوجر، شقيق الامرأتين اللتين اختطفهما النظام العراقي السابق، قال في مؤتمر صحفي حضرته (باسنيوز): «عام 1976، كان والدي خالد كوجر من البيشمركة. وكان نظام البعث يضغط عليه دائماً للاستسلام وترك صفوف قوات البيشمركة».

وأضاف: «في وقت لاحق، اعتقل نظام البعث أقارب والدي وأمي وإخوتي وأقاربي واقتادوهم إلى السجن ومارسوا عليهم شتى أنواع التعذيب . وكان هدفهم الوحيد هو دفع والدي للاستسلام»، وقال: «إن هذه المأساة التي حلت بنا حدثت مع أقارب جميع البيشمركة في ثورتي گولان وأيلول، وهذه المأساة ليست أقل من مأساة الأنفال».

وتابع كوجر: «في عام 1979، اختطف النظام العراقي السابق شقيقتي وقام ببيعهما لسوريا»، وأردف: «في عام 1979، عندما تم اختطاف شقيقتي، كانت إحداهما تبلغ من العمر 4 سنوات والأخرى تبلغ من العمر 6 سنوات».

ومضى مسعود خالد كوجر بالقول: «بعد بيع أخواتي إلى سوريا، ذهبت إحداهن إلى ألمانيا عام 1999، وذهبت الأخرى أيضاً إلى ألمانيا عام 2011، وشقيقتي متزوجتان وصهراي من كورد غربي كوردستان (كوردستان سوريا)».

وأكد كوجر، أنه «في ألمانيا، أظهرت اختبارات الحمض النووي أن المرأتين شقيقتي، وتم إبلاغنا بذلك. والحمد لله، تم لم شملهما مع عائلتنا بعد 45 عاماً».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية