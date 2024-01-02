على مساحة 29 دونماً .. افتتاح أول متنزه في منطقة حرير بأربيل

بكلفة بلغت نحو ملياراً و500 مليون دينار عراقي

افتتحت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أول متنزه في منطقة حرير بتمويل من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي إن “هذا المتنزه هو الأول في منطقة حرير حيث يتم العمل عليه منذ فترة وقد تم الانتهاء منه اليوم”.

أضاف خوشناو “نشكر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي تكفل بإنشاء هذا المتنزه وذلك كجزء من الدعم لحكومة الإقليم”، مبيناً أن “مساحة المتنزه تبلغ 29 دونماً وكلفته بلغت نحو ملياراً و500 مليون دينار عراقي”.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة المساحات الخضراء في الإقليم، حيث سبق أن أظهرت الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية قبل 5 سنوات، بأن نسب المساحات الخضراء لا تتجاوز 10% في معظم المناطق، باستثناء محافظة دهوك، التي فاقت نسبة الأراضي المزروعة فيها، نسبتها العالمية المحددة بـ25%.

فيما يعزوا مختصون في مجال البيئة، أسباب هذا الانكماش في المساحات الخضراء، إلى التغييرات التي يشهدها مناخ الإقليم، من حيث الارتفاع الواضح في درجات الحرارة، وتلاشي مصادر المياه.

يذكر أن حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء، جزء هام ضمن خطة التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، وضمن هذا الإطار تنطلق سنوياً حملات زراعة الشتلات في أغلب مدن وبلدات إقليم كوردستان.

وفقاً لإحصائيات هيئة حماية وتحسين البيئة، ومنذ بدء التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، وحتى تموز 2023، ازدادت نسبة الخضرة في إقليم كوردستان بنسبة 18 %.

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