محافظة أربيل: تم تنفيذ خطط استقبال العام الجديد من دون أية مشاكل

أصدر مكتب محافظ أربيل، اليوم الثلاثاء، إحصائيةً تضمنت الخدمات التي قدمتها مختلف الدوائر الحكومية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، اعتباراً من الـ 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024.

وأكّد بيانٌ صادر عن مكتب محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن كافة البرامج والاستعدادات والخطط لحماية الأمن خلال استقبال العام الجديد تم تنفيذها من دون أية مشاكل.

أولاً- السياحة: شكّلت المديرية العامة للسياحة في أربيل عدة لجان خاصة لمراقبة ومتابعة المراكز والمناطق السياحية وتقديم الخدمات للسياح وتشكيل لجان خاصة لاستقبال السياح عبر معابر محافظة أربيل ومراقبة تقديم الخدمات في المعالم السياحية والفنادق والمطاعم، واعتباراً من 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024 زار أربيل 63 ألف و509 سائح.

ثانياً- مديرية المرور: أحصت المديرية خلال الفترة بين 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024، وقوع 14 حادث مروري أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 25 آخرين، بسبب عدم الالتزام بقوانين المرور والسرعة الزائدة.

ثالثاً- الأمن: تم تنفيذ الخطة الأمنية والاستعدادات التي وضعتها مديرية أمن المحافظة من دون أي معوقات أو مشاكل، وكانت جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد في حال حدوث أمر طارئ.

رابعاً- مديرية الشرطة: تم تنفيذ الخطة الأمنية المخصصة لحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم، دون أية مشاكل، وكنت جميع القوات التابعة لمديرية الشرطة على أهبة الاستعداد، وخلال الفترة بين 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024، تم ارتكاب 49 جريمة مختلفة، وتم الكشف عن جميعها والقبض على المتورطين.

خامساً- الدفاع المدني: سجلت مديرية الدفاع المدني 18 حادث حريق في الفترة بين 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على جميع الحرائق التي ألحقت خسائر مادية وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.

سادساً- المديرية العامة للصحة: زار خلال الفترة من 25/12/2023 ولغاية 1/1/2024 ، 13747 مريضاً مختلف مستشفيات أربيل، و4128 مراجعين لعيادات خاصة، وأجريت 100 عملية جراحية، إضافة لـ 54 استقبال حالة طارئة و3 حالات عضات الكلاب، و160 جلسة علاج كيماوي، أما بالنسبة لمستشفيات النساء والولادة، فقد زار 2737 مريضة، ووُلِد 239 طفلاً بعمليات قيصيرية و60 ولادة طبيعية.

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