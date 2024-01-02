في محافظة عراقية .. اعتقال عصابة سرقت عشرات الحمير وباعوا لحومها للمطاعم

ضجت مواضع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية بخبر إلقاء شرطة بابل القبض على أشخاص امتهنوا سرقة الحمير وذبحها وبيع لحومها لأحد المطاعم في وسط مدينة الحلة (مركز محافظة بابل).

وأصدرت قيادة شرطة محافظة بابل ، أمس الاثنين ، بياناً وضحت فيه ملابسات القضية، وأكدت فيه أن بعض المتهمين الموقوفين اعترفوا بالجرم.

وتابع البيان: “بعد التعمق بالتحقيقات ، تبين وجود 8 متورطين بالقضية، تم القبض على 3 منهم، فيما تتم مطاردة الخمسة الآخرين من قبل الأجهزة الأمنية”.

مشيرا الى انه “بحسب اعتراف المتهمين فإنهم كانوا يقومون بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدة ، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم المشوار الكائن في تقاطع الثورة وسط المدينة”.

وأضاف أن “قاضي التحقيق قرر تشكيل لجنة من دائرة الرقابة الصحية ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة البيطرة ودائرة البيئة وقيادة شرطة بابل ، وتم تنفيذ ذلك بالفعل ، وأخذ عينات من لحوم مطعم المشوار لغرض الفحص، ولم ترد الإجابة لحد الآن”.

وأكد البيان أن “قيادة شرطة بابل ستعمل على إطلاع المواطنين على المستجدات حين اكتمال التحقيقات”.

وشددت الشرطة في بيانها قائلةً: “تعد هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين ، حيث إن لحوم الحمير قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة ، مثل التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية”.

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