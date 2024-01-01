كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب السوداني بردع المجاميع المنفلتة ومن يتعاون معها

أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي واستنكرت بشدة، “الاعتداء والعمل الإرهابي الذي استهدف مقرا لقوات البيشمركة”، وطالبت السوداني بردع المجاميع المنفلتة ومن يتعاون معها، ومحاسبتهم.

وقالت خلال بيان: “تدين كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب وتستنكر بشدة، الاعتداء والعمل الإرهابي الذي استهدف مقرا لقوات البيشمركة البطلة في شمال اربيل بطائرتين مسيرتين مما الحق اضرارا مادية”.

وأضافت، “أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان من قبل مجاميع خارجة عن القانون، يعتبر أمراً مرفوضا وتطورا خطيرا بات يستهدف أمن واستقرار إقليم كوردستان وسلامة مواطنيه، كما يؤشر تهاونا وضعفا كبيرا من قبل الحكومة الاتحادية في التعامل الجاد والحازم مع هذه المجاميع، التي يتم تمويلها وتسليحها من قبل جهات لا تريد الاستقرار للعراق بشكل عام “.

وتابعت، “وعليه نطالب القائد العام للقوات المسلحة، بالتحرك الفوري والعاجل، وردع هذه المجاميع المنفلتة ومن يتعاون معها ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة والعمل على السيطرة على الاجواء العراقية والتحري عن اماكن انطلاق هذه المسيرات المفخخة وطريقة استيرادها والجهات التي تجهز هذه المجاميع المنفلتة بهذه الطائرات”.

وأردفت، “أن اقليم كوردستان ، سيبقى عصيا على من يحاول زعزعة امنه واستقراره وتهديد سلامة مواطنيها ، ولن تنجح هذه المحاولات اليائسة والبائسة من النيل بأمن واستقرار إقليم كوردستان الأبي”.

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