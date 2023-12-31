الرئيس بارزاني: آمل أن يكون 2024 عام انتهاء المشاكل وأن يتحقق السلام والسَكِينة لجميع المواطنين

من حق شعوب المنطقة أن تعيش بأمان وسلام بعيداً عن سياسة الرفض والإنكار

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 31.12.2023، رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية، آملاً أن يكون العام الجديد عام انتهاء المشاكل وتحقق السلام والسَكِينة لجميع المواطنين.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته: «بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة؛ أتقدم بالتهاني والتبريكات لمواطني كوردستان الأعزاء والعوائل الكريمة للشهداء والبيشمركة الأبطال، وأتمنى الخير والسرور للجميع».

وأضاف: «في الوقت الذي نمضي فيه نحو بداية العام الجديد تتعرض المنطقة عموماً لتهديدات تَزَعْزُع الاستقرار وخلق الأزمات والحروب والفوضى؛ وعليه ينبغي على جميع الأطراف أن تدرك جيداً بأن من حق شعوب المنطقة أن تعيش بأمان وسلام بعيداً عن سياسة الرفض والإنكار، فمنطقتنا لم تعد قادرة على تحمل الصراعات والعنف والإرهاب واللااستقرار بعد الآن، وفي خضم هذا فإن من واجب المجتمع الدولي أن يؤدي دوره وينفذ التزاماته من أجل حماية السلم والأمن ومنع توسع الأزمات وتفاقم التهديدات في منطقتنا».

وتابع الزعيم الكوردي: «وفي العام الجديد، من المؤمل أن تخطو الحكومة الاتحادية نحو معالجة المشكلات مع إقليم كوردستان والالتزام بالأسس الدستورية وتحقيق مصالح شعوب العراق، كما أن رسالة الشعب الكوردستاني إلى الجميع هي دائماً رسالة الحوار والتفاهم والحل، فهذا هو السبيل الأفضل لتحقيق الاستقرار والتهدئة والتقدم».

وختم الرئيس بارزاني تهنئته قائلاً: «آمل أن يكون عام 2024 عام انتهاء مشاكل العراق ومنطقتنا وأن يتحقق السلام والسَكِينة لجميع مواطني كوردستان والعراق وعموم منطقتنا».

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