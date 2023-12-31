نيجيرفان بارزاني مهنئاً بالعام الجديد: عدم تنفيذ الاتفاقيات وصرف مستحقات إقليم كوردستان لن يدرّ على العراق إلا الضرر

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، شعب كوردستان والعراق والعالم أجمع بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وفيما يأتي رسالة التهنئة التي نشرها الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان:

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، عام 2024، أهنئ عوائل الشهداء الكرام، والبيشمركة الأبطال، وقوات الداخلية والكوردستانيين بكل مكوناتهم أينما وجدوا وشعوب العراق والعالم اجمع، متمنيا للجميع عاماً حافلاً بالأمان والطمأنينة والسعادة والنجاح.

نودع اليوم سنةً قاسية بكل المعايير بسبب تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومشاكل وأزمات المنطقة والعراق وإقليم كوردستان، حيث واجهنا خلالها العديد من الأخطار والتحديات.

إذ كان للخلاف السياسي داخل الإقليم انعكاسه السيء على موقع ومكانة كوردستان في العراق وخارجه وأدى إلى عدم تمكن إقليم كوردستان من نيل حقوقه واستحقاقاته الدستورية. وكان السبب في تأجيل انتخابات برلمان كوردستان. وشهدنا أيضاً آثاره السيئة في نتائج الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

أما اتحادياً، فبعد كل الاتفاقيات السياسية المبرمة مع السلطات الاتحادية وما ورد في الدستور العراقي وبالرغم من مجمل الحوارات والمساعي والالتزامات، لم يتحقق ما يضمن حقوق مواطنينا وفق الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان في العراق، كما جرى تهديد أمن واستقرار كوردستان، ولا يزال يجري، من خلال الهجمات المتكررة بالمسيرات.

عدم تنفيذ الاتفاقيات السياسية وعدم صرف المستحقات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان لن يدرّ على العراق إلا الضرر. لذا علينا جميعاً في العراق وإقليم كوردستان أن نعمل بروح المسؤولية المشتركة وقبول الآخر والوئام لمعالجة المشاكل وتجاوز الأزمات.

في العام الجديد، لنستنبط نحن في العراق وإقليم كوردستان العبر والدروس من الماضي، ونخطو معاً نحو مستقبل أفضل ومستقر وآمن. لنجعل من الأزمات والتحديات فرصاً، ولتكن مصالح الشعب والوطن الهدف والجامع لنا جميعاً. العراق قوي وثري بمكوناته وبالوئام والتلاحم فقط يفوز الجميع.

وبهذه المناسبة، نؤكد من جديد أن إقليم كوردستان ماض في تطوير علاقاته اقليميا ودوليا وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسيبقى كما عهدناه، عامل أمان واستقرار وشريكاً فعالاً للمجتمع الدولي، وواحة للتعددية والتعايش.

نتطلع بأمل وتفاؤل نحو المستقبل، وعام جديد مبارك للجميع.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

31 كانون الأول 2023

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