مسرور بارزاني: نأمل أن يشهد العام الجديد نهايةً للظلم تجاه إقليم كوردستان

ندعو القوى السياسية إلى وضع المصالح العليا للإقليم فوق أي اعتبار حزبي أو شخصي

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2023، تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، مشيراً إلى أن العام المنصرم كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية، ومنها عدم إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب الإقليم واستحقاقاته المالية.

وأعرب رئيس الحكومة في تهنئته، عن أمله في أن يشهد العام الجديد نهايةً للظلم واللاعدالة التي تمارس تجاه مواطني الإقليم، ولا سيّما متقاضي الرواتب، وأن تُعالج مسألة الاستحقاقات المالية بشكل عادل وفي إطار الاتفاقات وقانون الموازنة العامة، دون خلطها بالمسائل السياسية.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، أتوجّه بأحر وأطيب التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين، وأخصّ بالذكر البيشمركة الأبطال وقوى الأمن الداخلي، وذوي وعوائل الشهداء الأكارم، كما أهنئ سائر الشعوب في العراق والعالم، متمنياً أن يكون العام الجديد، عاماً تملأه البهجة والسعادة والرخاء، وأن يحمل معه المزيد من التقدم لكوردستان.

كذلك أتوجه بخالص الشكر إلى مواطني إقليم كوردستان على صمودهم وتحملهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي عاشوها خلال عام 2023، نتيجة عدم إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب الإقليم واستحقاقاته المالية، آملاً أن يشهد العام الجديد نهايةً لهذا الظلم واللاعدالة تجاه مواطني الإقليم، ولا سيّما متقاضي الرواتب، وأن تُحل قضية الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل عادل، بما يضمن أن يحصل متقاضو الرواتب على حقوقهم المالية الشهرية، وذلك أسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق، ودون خلطها بالمسائل السياسية.

وإذ أهيبُ بالقوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان أن تضع المصالح العليا للإقليم فوق أي اعتبار حزبي أو شخصي، فإني أحثها على أن تعمل بجد، حمايةً لأمن شعبنا وصون حقوقه المشروعة.

ويسعدني هنا أن أشير إلى أننا، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي عانينا منها في العام الماضي، فقد تمكّنا، وبدعم القطاع الخاص، من تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية في مدن الإقليم كافة، وفي مختلف المجالات. كما عملنا من الناحية الدبلوماسية، على تعزيز العلاقات وتوثيقها بين إقليم كوردستان ودول العالم.

أتمنى أن يكون العام الجديد عاماً تنتهي فيه الحروب والأزمات والدمار، وأن يعّم الأمن والسلام في الشرق الأوسط والعالم بأسره، وأن ينعم فيه إقليم كوردستان بالمنجزات والنمو والازدهار.

كل عام وأنتم بألف خير.

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