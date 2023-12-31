رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجوم الإرهابي على مقر للبيشمركة في أربيل: تصعيد خطير ومرفوض

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، الهجوم الإرهابي الليلة الماضية في محافظة أربيل، بشدة.

وجاء ذلك خلال بيان، قالت فيه: “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر البيشمركة الليلة الماضية في محافظة أربيل، إن الهجوم على البيشمركة كقوة رسمية ومنضوية في منظومة الدفاع الاتحادية العراقية، تصعيد خطير، ومرفوض ويهدد أمن العراق واستقراره.

وأضاف البيان، ندعو الحكومة العراقية الاتحادية، إلى اتخاذ تدابير جادة للعثور على المهاجمين ومعاقبتهم، والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان لهذا الهدف، و الهجمات المستمرة على إقليم كوردستان لن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن العراق واستقراره وجعل الوضع أكثر تعقيدا.

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