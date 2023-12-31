يناير 01, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان خلال العام 2023

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان خلال العام 2023

اعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح من داخل وخارج العراق زاروا الإقليم خلال العام الحالي.

جاء ذلك في احصائيات نشرتها الهيئة عن أعداد السائحين الذين قصدوا الإقليم خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا للإحصائيات، فإن 25 بالمئة من أولئك السائحين هم أجانب، وقد وفدوا على الإقليم عبر مجموعات سياحية أتت من الخليج العربي، وأوروبا، وألمانيا، وهولندا.

وأشارت الهيئة في احصائياتها إلى أن مليونا، و85 الفاً، و877 سائحاً زاروا اربيل لغاية الآن، في إشارة إلى أن الأعداد قابلة للزيادة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 14

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi