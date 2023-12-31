السوداني يوجّه بفتح تحقيقٍ في الهجوم على أحد مقرات البيشمركة بأربيل

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل حول الهجوم الذي استهدف أحد مقرات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، إن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني “وجّه الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان، بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي”.

وفي وقتٍ متأخر من أمس السبت، تعرّض أحد مقرات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل لهجومٍ من طائرتين مسيرتين مفخختين، دون وقوع خسائر بشرية.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، الهجوم الإرهابي، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في منصة (إكس): “أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم”

وأضاف: “نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا”.

وتابع: “يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كوردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم”.

وأكد رئيس الحكومة أن “هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كوردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء”.

وحث حكومة إقليم كوردستان رئيس الوزراء الاتحادي على “اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات”.

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