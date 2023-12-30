الديمقراطي الكوردستاني يطعن بنتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية

يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، طعناً بنتائج انتخابات مجالس المحافظات في بغداد.

وقال هاوار محمد، المتحدث باسم مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ (باسنيوز): «نحن حالياً في بغداد لتقديم شكوى ضد انتخابات مجالس المحافظات العراقية».

وأضاف: «بالإضافة إلى الطعن في انتخابات مجالس المحافظات برمتها، سنقدم أيضا شكوى ضد انتخابات مجلسي محافظة كركوك ونينوى».

وفي انتخابات مجالس المحافظات في العراق، حصل الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين في كركوك، وعلى 4 مقاعد في نينوى.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد: «نعلنها صراحة: كان للحزب ملاحظات بشأن العملية الانتخابية سواء قبل إجراءها أو أثناء ذلك، حيث تم وضع العديد من العراقيل أمام الحزب من الضغوط الأمنية والسياسية وحتى استخدام المال في شراء ذمم بعض الناس»، مشيراً إلى أنهم ورغم ذلك شاركوا في العملية بحماس من منطلق إيمانهم بالديمقراطية والعملية الانتخابية ومشاركة كل المكونات القومية والدينية في عملية الحكم في العراق، في إطار الدستور وتنفيذ الاتفاقيات السياسية ومنهاج عمل الحكومة الاتحادية خصوصاً تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق بشأنها مسبقاً مثل سنجار وكركوك.

مردفاً: «والآن وبعد إعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات، وعلى الرغم من الملاحظات والشكاوى القانونية التي قدمناها، كوننا غير واثقين من الحجم الحقيقي لبعض الجهات، وثقتنا بأن أصوات الديمقراطي الكوردستاني هي أكثر مما تم الإعلان عنها، وأن ذلك مرتبط بالحسابات السياسية، فإننا في الديمقراطي الكوردستاني مستعدون للحوار وتبادل الرأي ووجهات النظر بخصوص تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، على أساس الشراكة وتنفيذ الاتفاقيات السياسية وتطبيع الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق بشأنها مسبقاً، وتوفير الامن والخدمات للمواطنين من دون تمييز».

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