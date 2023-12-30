حملةٌ لزراعة 8000 شجرة بلوط في منطقة بارزان بإقليم كوردستان

بدأت اليوم السبت في منطقة بارزان بإقليم كوردستان، حملة بيئية لزراعة 8000 شجرة بلوط في مقابر ضحايا الإبادة الجماعية للبارزانيين.

ويشارك في الحملة التي أطلقتها قوة حماية البيئة التابعة للبيشمركة في “مێرگە سۆر”، عدد كبير من الأشخاص بمنطقة بارزان.

وقال قائد قوة حماية البيئة، حسن دولَمَري، إن هذه الحملة التي “تستمر ليومين متتاليين، أُطلِقت تكريماً لدماء 8000 من ضحايا البارزانيين الذين تعرضوا للظلم والإبادة الجماعية”.

وأضاف خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24: بما أن شجرة البلوط مقدسة بالنسبة إلينا، ولأن الرئيس بارزاني أوصى برزاعتها لأنها صعبة الاحتراق والتيبّس وتناسب مناخ المنطقة، أطلقنا هذه الحملة.

وأشار حسن دولَمَري إلى أن “كل فرد في برزان مسؤول عن بيئته والحفاظ على نظافتها بقرارٍ من الشيخ عبد السلام والرئيس بارزاني، والذي كان بمثابة رسالة لحماية البيئة وتمتين الصداقة البيئية”.

لافتاً إلى أن “ولاء مواطني بارزان لبيئتهم لايزال مستمراً”.

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