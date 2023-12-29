متحدث الديمقراطي الكوردستاني: رغم ملاحظاتنا على مجمل العملية الانتخابية.. مستعدون للحوار بخصوص تشكيل الحكومات المحلية

على أساس الشراكة وتنفيذ الاتفاقات السياسية

قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، محمود محمد ، اليوم الجمعة ، انه على الرغم من الملاحظات والشكاوى القانونية التي قدموها ، الا انهم في الديمقراطي الكوردستاني مستعدون للحوار وتبادل الرأي ووجهات النظر بخصوص تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات ، على أساس الشراكة وتنفيذ الاتفاقيات السياسية وتطبيع الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق بشأنها مسبقاً ، في إشارة الى كركوك وسنجار .

وفي انتخابات مجالس المحافظات في العراق ، حصل الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين في كركوك ، وعلى 4 مقاعد في نينوى.

محمد أضاف ، انهم يعلنونها صراحة ، انه كان للحزب ملاحظات بشأن العملية الانتخابية سواء قبل إجراءها أو أثناء ذلك حيث تم وضع العديد من العراقيل امام الحزب من الضغوط الأمنية والسياسية وحتى استخدام المال في شراء ذمم بعض الناس ، لكنهم رغم ذلك شاركوا في العملية بحماس من منطلق ايمانهم بالديمقراطية والعملية الانتخابية ومشاركة كل المكونات القومية والدينية في عملية الحكم في العراق ، في اطار الدستور و تنفيذ الاتفاقيات السياسية ومنهاج عمل الحكومة الاتحادية خصوصاً تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق بشأنها مسبقاً مثل سنجار وكركوك.

مردفاً ، والان وبعد اعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات ، وعلى الرغم من الملاحظات والشكاوى القانونية التي قدموها ، كونهم غير واثقين من الحجم الحقيقي لبعض الجهات ، وثقتهم بأن أصوات الديمقراطي الكوردستاني هي اكثر من ما تم الإعلان عنها وان ذلك مرتبط بالحسابات السياسية ، فإننا في الديمقراطي الكوردستاني مستعدون للحوار وتبادل الرأي ووجهات النظر بخصوص تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات ، على أساس الشراكة وتنفيذ الاتفاقيات السياسية وتطبيع الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق بشأنها مسبقاً ، وتوفير الامن والخدمات للمواطنين من دون تمييز.

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