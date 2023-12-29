ديسمبر 30, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل تستعد لاستقبال السياح برأس السنة الجديدة

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فى :أخبار عــامة
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أربيل تستعد لاستقبال السياح برأس السنة الجديدة

بدأت حكومة إقليم كوردستان باتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال السائحين من مختلف المحافظات العراقية تزامناً مع قرب حلول السنة الجديدة.

وكانت محافظة أربيل قد أعلنت في وقت سابق عدم إقامة الاحتفالات الرسمية ببدء السنة الجديدة بسبب فاجعتيّ حريقيّ سوران، والحمدانية.

وقال مدير التسويق في مديرية سياحة أربيل، سيروان توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن “السلطات في أربيل اتخذت العديد من الاستعدادات لاستقبال السياح حيث أن أعداداً كبيرة منهم سيزورون المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة لقضاء عطلة رأس السنة”.

وأضاف “حكومة الإقليم ستقدم العديد من الخدمات إضافة إلى تسهيل دخول السياح إلى كوردستان”.

وتزور أعداد كبيرة من السياح محافظات إقليم كوردستان خلال المناسبات وذلك لقضاء أوقات ممتعة في المناطق السياحية.

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