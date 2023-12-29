تعويضات نينوى: إنجاز أكثر من 10 آلاف و500 معاملة العام الجاري

أعلنت لجنة التعويضات فرع نينوى، اليوم الخميس ،عن إنجاز أكثر من 10 آلاف و500 معاملة خلال العام الجاري خاصة بالمتضررين جراء العمليات العسكرية خلال تحرير الموصل من سيطرة داعش.

وقال المسؤول في لجنة تعويضات نينوى عمار محمد محمود لمراسلة (باسنيوز)، إن ” فرع لجنة التعويضات في محافظة نينوى أنجز نحو 10 آلاف و500 معامله خاصة بالمتضررين من سكان مدينة الموصل (مركز نينوى) والوحدات الإدارية التابعة لها منذ مطلع العام الجاري لغاية هذا اليوم”.

مضيفاً ” تم إرسال العدد المذكور من المعاملات بعد التدقيق والإنجاز إلى العاصمة بغداد من أجل صرف المبالغ الخاصة بها خلال عام2023 بعد انتهاء عمليه التدقيق من قبل اللجان الخاصة بتعويض المتضررين من مباني وممتلكات خاصة في العاصمة بغداد”.

موضحاً، أن” لجان التعويض في مدينة الموصل مستمرة باستلام معاملات المتضررين والعمل بها حتى الأيام الأخيرة من الشهر الجاري”.

كما أشار إلى أن” لجنة التعويضات أنجزت وأرسلت أيضاً معاملات خاصة بتمويلات الشهداء والمصابين إلى اللجان الخاصة في العاصمة بغداد لغرض صرف المبالغ الخاصة بهم من التعويضات المالية. “

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