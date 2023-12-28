عضو في الديمقراطي: قانون النفط والغاز لن يبصر النور في الأشهر المقبلة على أقل تقدير

استبعد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرب تشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل منذ نحو عقدين.

وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي “هنالك جهات تدخلت بموضوع تشريع قانون النفط والغاز ومحاولات لتأخيره على الرغم من وصوله الى اللمسات الأخيرة من كتابة القانون”.

وشدد على ان “يكون هناك اتفاق مع الجانب التركي على استئناف العمل في تصدير نفط اقليم كردستان فيجيب ان تستفيد الحكومة من تصدير نفط الاقليم”.

وأضاف “نتوقع ان القانون لن يبصر النور خلال الاشهر القادمة على أقل تقدير”.

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