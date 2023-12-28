بكلفة تزيد عن 13 مليار دينار .. مشروع ‹النفق والجسر› في دهوك يقترب من مراحله النهائية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن وصول مشروع النفق والجسر (أوفر باص وأندر باص) في شارع بارزان بدهوك إلى مراحله النهائية، بكلفة تصل إلى نحو 13 مليارٍ و150 مليون دينار.

في وقتٍ سابق، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن العمل جارٍ لاستكمال تنفيذ مشروع الجسر والنفق في شارع بارزان بمدينة دهوك، بكلفةٍ تقدّر بأكثر من 13 مليار دينار.

وقال مهندس المشروع نوروز أحمد، إن المشروع يتكوّن من تحويلتين اثنتين، الأولى بالقرب من مطعم (گەڤەرکى)، والثانية بالقرب من (شندوخا).

وأكد أنه من المتوقّع أن ينتهي المشروع خلال 450 يوماً، وتم حتى الآن إنجاز 66% منه، على أن ينتهي بالكامل خلال فبراير شباط 2024.

وبحسب أحمد، فإن المشروع سيكلّف 13 مليارٍ و150 مليون دينار على نفقة الحكومة، وأن شارع بارزان لن يعاني من الازدحام المروري بعد الانتهاء من المشروع.

وضمن جدول أعمال المجلس الوزاري التاسع، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في الـ 29 من أبريل نيسان 2022، على تخصيص 306 مليار و639 مليون دينار نقداً بحسب مراحل الإنجاز، لتقديم الخدمات للمحافظات والإدارات المستقلة.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات، فإن المبلغ سيكون من ضمن ميزانية المحافظات والإدارات المستقلة، بهدف تنفيذ المشاريع المستدامة المقترحة.

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