أربيل .. مؤتمر لبحث كوتا المكونات في برلمان كوردستان

نظمت منظمة (پاو) بالتنسيق مع ائتلاف المكونات، اليوم الخميس، في العاصمة أربيل، مؤتمراً للمكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان، حول كيفية تحديد ممثليهم الحقيقيين في برلمان كوردستان.

وقال رئيس منظمة (پاو) هوگر چەتو لـ(باسنيوز): “نأمل ان تبت المحكمة الاتحادية في الدعوى المقدمة ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان، فقد عملنا منذ عامين على هذا الشأن المخصص للمكونات، وقد اصبح الامر بمثابة نقطة عمياء بالنسبة للأطراف السياسية في التوصل الى اتفاق”.

وأضاف “لقد اعددنا مشروعاً لنوضح للقوى والأطراف السياسية بانه يوجد اكثر من سيناريو لحل هذا الاشكال، وسنعرض في مناقشة اليوم أمثلة تبنتها بعض البلدان والمناطق المختلفة، وكيف انهم يتعاملون مع قضية المكونات، لكي نتمكن من تقديم آراء جديدة في هذا السياق، لأننا نعتقد بأنه اذا أجريت الانتخابات المقبلة فستبقى هذه المشكلة كما هي في المستقبل، لذلك يجب وضع حلول جذرية وان يكون هناك فهم اكبر للموضوع”.

مشيرا الى ان “هذه المسألة قد تحولت من قضية حقوق المكونات القومية والدينية المختلفة في إقليم كوردستان الى صراع سياسي، لذلك فتحنا باباً للتفاهم والمناقشة وسنتعرف على آراء الأطراف السياسية بهذا الشأن، وفي هذا الصدد وكيفية حل المشاكل، لدينا خبراء لديهم الخبرة الكافية في مجال الانتخابات وخبراء في قضايا حقوق الأقليات”.

يذكر ان مسألة مشاركة المكونات القومية والدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان، أصبحت من المسائل الساخنة، وحتى الان وبالرغم من وجود دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان، إلا انه ان القضية لم يتم حسمها لحد الآن.

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