قائممقام أربيل يعلن إغلاق ألف و98 من المحال المخالفة خلال 2023

أكد قائممقام مركز أربيل نبز عبدالحميد، إغلاق ألف و98 من المحال التجارية في مدينة أربيل، ومحيطها، وإحالة المخالفين للقضاء، وتم سجن المستحقين منهم.

وقال عبدالحميد، اليوم الخميس 28 كانون الأول 2023، خلال مؤتمرٍ صحفي، إنه ” تم تطبيق القانون بحق المخالفين، لإجراءات وتعليمات القائممقامية في أربيل”.

وأضاف، ” خلال عام 2023، تم إغلاق 1،98 موقعاً في أربيل وما حولها، ضمنها فنادق ومطاعم وصيدليات ومخازن أدوية ومحلات تجارية ومقاهي، وغيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنون يومياً، وكانت عمليات الإغلاق لأسباب متنوعة؛ بعضها لم يمتثل للإرشادات الصحية واللجان الإشرافية، والبعض الآخر لم يكن لديه إذن أو لم يجدد تراخيصه”.

وتابع: “نؤكد للمواطنين أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية أوالمهربة في الصيدليات كانت أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، أي قبل أن تذهب لجاننا إلى الصيدليات، وربما تكون قد ضبطت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، لكن الآن يتم ضبط عبوتين أو ثلاث عبوات فقط، ويرجع ذلك إلى الإجراءات القاسية التي تم تطبيقها في التفتيش والمحاسبة”.

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