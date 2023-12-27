الحكومة التاسعة تُنشئ 17 سداً في إقليم كوردستان

أنشأت التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان منذ بدء مهامها، أربعة سدود بأكثر من 45 مليار دينار، في وقتٍ لايزال العمل جارٍ على تنفيذ 13 سداً آخراً بأكثر من 553 مليار دينار.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أن مهندسين محليين وكوادر وأيدي عاملة من إقليم كوردستان نفّذت تلك المشاريع التي وفّرت الآلاف من فرص العمل.

وقال مدير عام السدود في إقليم كوردستان، عبد الرحمن خاني، إن سدَّي دوكان ودربنديخان يستخدمان لتوليد الطاقة الكهربائية حتى الآن.

مؤكداً أن هناك “مخطط لتوليد الكهرباء من سدودٍ أخرى، لأن بعضها يحتوي على محطاتٍ للطاقة الكهرومائية، وبعضها الآخر يستخدم للري وسحب المياه وإنعاش المياه الجوفية”.

وتوجد في إقليم كوردستان 21 سداً، وفي إطار سعيها واستمرارها بضمان الأمن المائي ورفع مستوى المياه الجوفية، عملت التشكيلة التاسعة على إنشاء 7 برك مياه، إضافةً لوجود 42 بركة أخرى قيد الإنشاء.

وفي وقتٍ سابق، أكّد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن لدى حكومة كوردستان رؤية واضحة لإدارة الموارد المائية، وسيتم إنشاء 6 سدود و7 برك مياه في أربيل.

وقال خوشناو إن “مشروع مياه أربيل الذي كان من المقرر أن تنفّذه شركة جايكا اليابانية، تأخر بسبب عدم الحصول على موافقة بغداد”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية