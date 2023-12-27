حكومة إقليم كوردستان ترخص لـ 2183 مصنعاً وتبدأ الإنتاج

كشف اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، عن تشييد 2183 مصنعاً في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، معظمها في أربيل.

وقال مصطفى شيخ عبد الرحمن، رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي، إنه تم ترخيص أربعة آلاف و470 مصنعاً في إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه «تم إصدار 440 رخصة أولية لمصانع في أربيل و183 في السليمانية و43 في دهوك».

وأضاف أنه تم منح 1149 رخصة لتأسيس مصنع في أربيل، و165 في السليمانية و69 في دهوك، ومجموعها 1383 رخصة».

وقال إنه تم بناء 2183 مصنعاً وبدأت الإنتاج، وأغلبها في أربيل، موضحاً أنه «تم تشييد 1351 مصنعا في أربيل و746 في السليمانية و321 في دهوك».

وقال رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين: «نحن نشجع الشركات الأجنبية على القدوم وفتح فروع لها في إقليم كوردستان وتطوير أعمالها التجارية».

وشدد بالقول: «نؤكد على جودة المنتجات المحلية ونعمل على جعل إقليم كوردستان منتجاً بدلاً من أن يكون منطقة استهلاكية».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، أن حكومة الإقليم أصدرت 151 رخصة استثمارية للقطاع الخاص خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن عام 2023 كان عاماً نموذجياً للاستثمار.

وقال شكري في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): «لأول مرة منذ عام 2006 يتم تسجيل هذه الأعداد من التراخيص في إقليم كوردستان، فقد وصل رأس المال الاستثماري في الإقليم إلى حوالي 47 مليار دولار».

مشيراً إلى أن «تراخيص الاستثمار الصادرة للقطاع الخاص خلال العام الحالي خلقت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لأبناء إقليم كوردستان، وبحسب التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يجب أن يكون 75% من الموظفين والمدراء والمشرفين العاملين في المشاريع من أهالي إقليم كوردستان».

مضيفاً بأن «معظم التراخيص التي صدرت خلال العام الجاري كانت في مجال الصناعة، وحالياً بدأت مشاريع بناء الشقق السكنية للساكنين بالإيجار، بالإضافة إلى بناء شقق ووحدات سكنية للمكونات، بما في ذلك شقق للمسيحيين والإيزيديين، بالإضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ المشاريع الصناعية في دهوك وزاخو وگرميان والسليمانية».

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