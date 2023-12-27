توقعات ببلوغ عدد السياح الى إقليم كوردستان في 2023 ثمانية ملايين

يقول مدير إعلام الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان إنهم اتخذوا استعدادات جيدة لاستقبال السياح في رأس السنة، وأن 7.5 مليون سائح زاروا المناطق السياحية في إقليم كوردستان خلال 11 شهراً من العام الحالي، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى ثمانية ملايين بحلول نهاية السنة.

وقال مدير إعلام الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان إبراهيم عبد المجيد لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) انه “لغرض استقبال السياح في رأس السنة، وجهنا جمعية الفنادق والمطاعم بتزيين مرافقهم وإقامة حفلات ومراسم خاصة يشارك فيها فنانون محليون وأجانب، وأن تكون أبوابها مفتوحة في أيام العطلة”.

وأضاف مدير إعلام هيئة السياحة: “قمنا بالتنسيق مع الآسايش وسيتم تقديم تسهيلات كبيرة للسياح، حيث يجري الآن إنجاز معاملات الفرق السياحية خلال أربع دقائق فقط في نقاط التفتيش حالياً، ليسمح لهم بدخول المدن، وستكون لجاننا متواجدة في نقاط السيطرة لتظهر للسياح مظاهر الضيافة الحسنة”.

وحسب إبراهيم عبد المجيد، فإن توافد السياح على إقليم كوردستان بدأ منذ يوم الاثنين ولكن غالبية السياح ستتدفق على إقليم كوردستان في الأيام القريبة من رأس السنة.

وقررت هيئة السياحة في إقليم كوردستان أن يكون برفقة كل فريق سياحي يدخل إقليم كوردستان مرشد سياحي من مواطني إقليم كوردستان، وأشار مدير إعلام الهيئة إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن “وقد أعلنا عن مشروع المرشد السياحي في نيسان من العام الحالي وقام 3500 من خريجي السياحة بتعبئة الاستمارات للعمل في هذا المجال، ومن جانبنا قمنا بتصنيف الاستمارات وتم اختيار نحو 1800 من المتقدمين للقبول وبدأت مقابلات التعيين معهم في السليمانية”.

ووضعت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان خطة ثمانية لجل المزيد من السياح، وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن عدد السياح الوافدين إلى إقليم كوردستان في 2021 كان أربعة ملايين سائح، وارتفع العدد في 2022 إلى أكثر من ستة ملايين.

وأضاف إبراهيم عبد المجيد: “كان هدفنا لهذه السنة هو رفع عدد السياح إلى ثمانية ملايين، والبيانات التي جمعناها تبعث على التفاؤل بتحقيق الهدف، حيث أننا استقبلنا 7.5 مليون سائح في 11 شهراً من سنة 2023”.

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