قرار منح وحدات سكنية لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في اقليم كوردستان يدخل حيز التنفيذ

اعلن مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كوردستان، عادل صالح، اليوم الثلاثاء، عن دخول قرار منح وحدات سكنية لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في الاقليم حيز التنفيذ.

وقال صالح لـ(باسنيوز): “سيتم منح وحدات سكنية لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين الغير مستفيدين سابقاً بموجب قرار صادر من مجلس وزراء كوردستان، حيث تم تكليف كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتطبيق هذا القرار”.

وأضاف “سيتم اعداد لائحة بأسماء الغير المستفيدين سابقاً ليتم ارسالها الى مجلس الوزراء الذي سيصدر توجيهاته الى الجهات المعنية مثل وزارة الاعمار والبلديات والعدل والزراعة ووزارة الشهداء والمؤنفلين وهيئة الاستثمار”.

مشيراً الى ان “توفير وحدات سكنية لأسر الشهداء والمؤنفلين يعد خطوة مهمة للغاية، وقد اكدت التشكيلة الوزارية التاسعة بحكومة إقليم كوردستان في جدول اعمالها على تقديم الخدمات لأسر الشهداء وضحايا الانفال والسجناء السياسيين وضحايا القصف الكيمياوي والناجين من عمليات الانفال، واحدى هذه الخدمات سيكون منحهم وحدات سكنية بدلا من قطع الأراضي”.

مبيناً ان “قرار إعطاء الوحدات السكنية بدلا من الأراضي يعود الى انه تم توزيع الكثير من الأراضي في السابق الا ان مشكلة السكن لم يتم حلها لحد الآن”.

يذكر ان عدد ذوي الشهداء وضحايا الانفال يصل الى اكثر من 100 الف شخص وعدد السجناء السياسيين يصل الى اكثر من 5 الاف ، وقد تم منح أراضي سكنية لبعضهم من قبل حكومة إقليم كوردستان.

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