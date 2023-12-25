رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يؤكد إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر

أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن انتخابات برلمان كوردستان ستجري في وقتها المحدد، ولا توجد أي معوقات أمام انطلاقها.

وقال حريري، لـ كوردستان 24، اليوم الاثنين 25 كانون الأول 2023، “لا يوجد أي عائق أمام إجراء الانتخابات في وقتها المحدد”، وإن حكومة ورئاسة إقليم كوردستان على اتصال دائم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والأهم من ذلك أن تستعد الحكومة لانتخابات برلمان كوردستان، مهمة المفوضية هي الإشراف على الانتخابات”.

وأشار حريري، إلى أنهم ينتظرون حكما من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن على عدد من مواد قانون الانتخابات في برلمان كوردستان، “لحسم هذا الأمر”.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي عن تخصيص ميزانية تبلغ أكثر من 43 مليار دينار لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان المزمع إجراؤها فبراير شباط 2024.

وقرر مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الاعتيادي الذي جرى في 12 من الشهر الجاري، “مناقلة مبلغ (43,769,149,000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

كما قرر “مناقلة مبلغ الفرق البالغ (25,460,851,000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كوردستان وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

كما أعلن مجلس الوزراء العراقي “تخويل رئيس مجلس المفوضين، في المفوضية المستقلة للانتخابات، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

في غضون ذلك، وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كوردستان بمبلغ (5.562,149,000) دينار من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ إلى إقليم كوردستان سنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في الإقليم.

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