إقليم كوردستان يعتزم فتح ممثليات له في عددٍ من دول العالم

أعلن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، سفين دزه‌یي، عن عزم حكومة الإقليم لافتتاح ممثليات لها في عدد من دول العالم.

وقال دزه‌یي في مؤتمر صحفي: ” ان حكومة إقليم كوردستان تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بعلاقاتها على المستويين الدولي والمحلي، وهناك أكثر من 33 دولة حول العالم لديها قنصليات ومكاتب تمثيلية رسمية في إقليم كوردستان، إضافة الى المكاتب المخصصة لإصدار التأشيرات والعلاقات”.

وأضاف “تناقش حكومة إقليم كوردستان فتح ممثليات جديدة لها، فحالياً لدينا 14 ممثلية في دول العالم، وتوجد سبع قنصليات للدول العربية في أربيل، لذلك من الطبيعي ان يكون لنا ممثلون في تلك الدول، فهذه سياسة حكومة الإقليم لتعزيز العلاقات”.

لافتاً الى انه “سيتم عقد مؤتمر ممثليات الصداقة بإقليم كوردستان خلال العام المقبل لبحث اخر خطوات العمل المشترك، وسنناقش قضايا التمثيل وفتح ممثليات جديدة”.

مردفاً بأن” حكومة إقليم كوردستان تمد يد الصداقة لجميع الأطراف، وتتمنى السلام واستمرار العيش المشترك للجميع”.

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