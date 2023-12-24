ديسمبر 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يجدد التأكيد على الالتزام بثقافة التعايش بين مكونات كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يجدد التأكيد على الالتزام بثقافة التعايش بين مكونات كوردستان

هنأ الرئيس مسعود بارزاني، مسيحيي كوردستان، والعراق، والعالم، بمناسبة، قدوم العام الميلادي الجديد، وميلاد السيد المسيح (عليه السلام).

أدناه نص بيان التهنئة:

بمناسبة العام الميلادي الجديد وميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني لإخواننا وأخواتنا المسيحيين، في كوردستان والعراق والعالم، وأتمنى لهم السعادة والسرور.

وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على التزامنا بثقافة التعايش والتآخي بين المكونات في كوردستان، و آمل أن يحتفل إخواننا وأخواتنا بجميع أعيادهم ومناسباتهم وأفراحهم في سلام وطمأنينة.

مسعود بارزاني

24 كانون الأول 2023

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