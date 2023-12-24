ثلاثة قضاة يباشرون مهامهم بمحكمة استئناف إقليم كوردستان

أدى ثلاثة قضاة بعد صدور الأوامر الإقليمية بتعيينهم، في مراسم جرت اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كأعضاء في محكمة استئناف إقليم كوردستان وباشروا مهامهم.

القضاة هم القاضي جاسم جزاء حافظ، والقاضي جاسم محمد مصطفى، والقاضي طاهر علي حسن.

في المراسم التي حضرها رئيس مجلس القضاء ونوابه ورئيس الادعاء العام، وبعد أداء اليمين القانونية، هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء، القضاة وتمنى لهم الموفقية، مؤكداً على حمايته ودعمه الكاملين لاستقلالية القضاء والمحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة ويطمئن المواطنين ويضمن ثقتهم.

في إطار الاهتمام بإرساء العدالة وسد حاجة السلطة القضائية، وبناء على الفقرة السادسة عشرة من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق، رقم واحد لسنة 2005 المعدل، وفي ضوء طلب مجلس قضاء إقليم كوردستان، وقّع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أمر تعيين القضاة الثلاثة في محكمة استئناف إقليم كوردستان.

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