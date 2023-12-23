ديسمبر 23, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني: سأبقى داعماً لنضال المرأة ومشاركتها الفعالة في جميع مجالات الحياة

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني: سأبقى داعماً لنضال المرأة ومشاركتها الفعالة في جميع مجالات الحياة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، دعمه لنضال المرأة وحماية حقوقها.

جاء ذلك خلال رسالة لرئيس الاقليم موجهة المؤتمر التاسع لاتحاد نساء كوردستان.

وقال بارزاني: بهذه المناسبة أؤكد لاتحاد نساء كوردستان انني دائمًا سأبقى داعماً لنضال المرأة من أجل المساواة وحماية حقوقها وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع مجالات الحياة.

وأضاف: “آمل أن يستمر اتحاد نساء كوردستان، كمنظمة نسائية رائدة وحيوية، في أن يكون أكثر نجاحًا في حماية حقوق المرأة والدفاع عنها وتطوير مهارات وقدرات المرأة في جميع المجالات”.

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