هيئة الإحصاء تعلن تسجيل ارتفاع في أعداد سكان إقليم كوردستان

بحسب هيئة إحصاء إقليم كوردستان، فقد سجل التعداد السكاني لشعب الإقليم ارتفاعاً خلال هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، حيث وصل إلى ستة ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً.

وقال مسؤول قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في هيئة إحصاء إقليم كوردستان كوهدار محمد، لـ كوردستان24، إنه “بحسب المعايير الإحصائية المبنية على معدلات النمو السنوي، ومعدلات الخصوبة، ومعدلات البقاء، فإن عدد سكان إقليم كوردستان في عام 2022 كان كالتالي: في محافظة أربيل مليونين و346 ألفاً و364 شخصاً، وفي دهوك مليون و730 ألفاً و88 شخصاً، بينما في السليمانية بلغ عدد السكان مليونين و230 ألفاً و169 شخصاً، وفي حلبجة 199 ألفاً و615 شخصاً”.

وأضاف: “بينما كان عدد السكان في العام 2023 كالتالي: في محافظة أربيل مليونين و556 ألفاً و752 شخصاً، وفي محافظة دهوك مليون و772 ألفاً و367 شخصاً، بينما في السليمانية بلغ عدد السكان مليونين و269 ألفاً و439 شخصاً، وفي حلبجة 121 ألفاً و721 شخصاً”.

وأشار إلى أنه “وفقاً لإحصائيات العام 2022، بلغ العدد الإجمالي لسكان إقليم كوردستان، ستة ملايين و426 ألفاً و236 شخصاً، فيما بلغ عدد سكان الإقليم في عام 2023، ستة ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً”، مبيناً أنه “إذا ما قارنا بين العامين 2022 و2023، فإن هناك زيادةً لعدد سكان إقليم كوردستان بـ 130 ألف شخص”.

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