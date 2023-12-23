بنسبة التطابق 100%.. المفوضية: إنهاء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في المحافظات كافة

اعلنت المفضوية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، إنهاء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم المحافظات.

وقال عضو الفريق الاعلامي في المفوضية حسن هادي زاير {للفرات نيوز} انه :”تم اكمال عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وفي جميع المحافظات والنتائج مطابقة بنسبة 100% عن ما اعلنته المفوضية في مؤتمرها الصحفي”.

واضاف ان “الخطوة المرافقة الان هي عملية إدخال البيانات في المكتب الوطني وسيتم فرز وإعلان أسماء الفائزين من تحالفات وائتلافات ومرشحين خلال الاسبوع الحالي”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في 19 كانون الأول عن نتائج 94.4% من النتائج الأولية التي تضمنت عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم والمرشحون، موضحة أن نسبة المشاركة بلغت 41%.

وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات يشهدها العراق منذ عام 2013، وبلغ عدد المصوتين فيها 6 ملايين و599 ألفاً من أصل 16 مليوناً و158 ألفاً هو العدد الكلي للناخبين.

وصوّت 5 ملايين و892 ألفاً في الاقتراع العام الذي جرى يوم 18 كانون الأول، في حين صوّت 706 آلاف و705 ناخب شاركوا في الاقتراع الخاص الذي جرى قبل ذلك بيومين في 16 كانون الأول.

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