المتحدث الرسمي باسمها: حكومة إقليم كوردستان أوفت بكل التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، مؤكداً في الوقت نفسه أن موظفي كوردستان “تعرضوا للظلم”.

وقال هوراماني “في عام 2023 كان لدينا اتفاق جيد مع الحكومة الاتحادية، إلا أنهم لم يلتزموا به بشكل كامل، فضلاً عن أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية”.

مضيفاً ، أن “حكومة إقليم كوردستان تتوقع الامتثال الكامل من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل”، مبيناً أن ” قتل الوقت لن يعالج المشاكل الخلافية بين أربيل وبغداد بعد الآن”.

وضدد هوراماني على أنه “يجب فصل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان عن كافة القضايا الأخرى”، مشدداً على أن “حكومة وشعب كوردستان لن يتخلوا عن استحقاقاتهم، ومن حقهم وضع حدٍ للوضع القائم”.

هذا وكان هوراماني ، قد قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري ، انه “بعد رأس السنة الجديدة، سيتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد فقط من أجل التوصل إلى حل جذري”.

وأضاف، ان “ما يجري مع إقليم كوردستان يتنافى مع مبدأي التوافق والشراكة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة: “لا نرى رغبة جادة في حل المشكل من جانب بغداد. إن ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود”.

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