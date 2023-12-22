بعد تصدير الرمان والتفاح والعسل والبطاطس.. كوردستان تستعد لتصدير الدجاج والبيض

أكدت مديرة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ان خطة رئيس حكومة كوردستان كانت هي التركيز على تنويع مصادر الدخل، وتعتبر الزراعة من الاقتصادات التي تعتمد عليها الدول، وبعد تصدير الرمان والتفاح والبطاطس والعسل الى الاسواق العالمية، تستعد كوردستان لتصدير الدجاج والبيض.

وقالت زيدة محمد مديرة قسم التخطيط في وزارة الزراعة بحكومة كوردستان لكوردستان24 اليوم الجمعة “ان التشكيلة الحكومية التاسعة كان من ضمن خططها هو الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره والتركيز على تنويع مصادر الدخل، ويعتبر الاقتصاد الزراعي من الاقتصادات التي تعتمد عليها الدول”.

وأضافت زيدة محمد “الاعتماد على الاقتصاد الزراعي تم التخطيط له في مجلس وزراء كوردستان، وعملت التشكيلة الحكومية التاسعة على تحديد مشاكل المزارعين، لان المزارعين كانوا يواجهون صعوبة في بيع منتجاتهم في السنوات السابقة”.

وأشارت مديرة التخطيط في وزارة الزراعة “في السابق كان لدينا مزارعين وانتاج زراعي ايضا، لكن المنتجات لم تكن بجودة عالية، لذلك قامت حكومة كوردستان وفريق وزارة الزراعة بتدريب بعض المزارعين لانتاج منتجات ذات جودة عالية، ثم عملنا على ايجاد أسواق عالمية لمنتجاتهم، وأرسلنا عينات من منتجات الزراعة في كوردستان الى عدة دول، وابدت تلك الدول استعدادها لاستقبال منتجات كوردستان الزراعية، بدورها قامت كوردستان بتقديم كافة التسهيلات القانونية والادارية ومن ثم صدرت منتجات كوردستان الى الخارج”.

وأوضحت زيدة محمد “في العام الماضي قمنا بتصدير الرمان، وصدرنا هذا العام البطاطس والعسل وتفاح منطقة برواري بالا، وكانت عملية التصدير ناجحة، لذلك عملنا على توسيع خططنا في التصدير، والاستعدادات جارية الان لتصدير البيض والدجاج”.

ويُذكر انه تم تصدير أول قافلة من تفاح منطقة برواري بالا من كوردستان الى دولة قطر يوم الاربعاء الماضي، وستستمر عملية التصدير الى قطر.

وقالت وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان بيكرد طالباني “ان تصدير أول قافلة من تفاح كوردستان الى قطر هي البداية وستستمر العملية في المستقبل”.

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