ديسمبر 22, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الهجرة توزع نحو 200 ألف لتر من النفط الأبيض على نازحي مخيمات أربيل ودهوك

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فى :أخبار عــامة
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الهجرة توزع نحو 200 ألف لتر من النفط الأبيض على نازحي مخيمات أربيل ودهوك
“لتلبية احتياجات النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية”

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، اليوم الجمعة، توزيعها نحو 200 ألف لتر من النفط الأبيض على أسر نازحة في مخيمات محافظتي أربيل ودهوك .

وذكر بيان للوزارة أن فريق عمل فرع الوزارة في محافظة أربيل وزع على الأسر النازحة في مخيم ديبكة (35,450) لتراً من النفط الأبيض، في حين وزع فريقها في محافظة دهوك على الأسر النازحة في مخيمي بيرسفي 2 وجم شكو (180,200) لتراً من النفط الأبيض ، بواقع (100) لتراً للأسرة الواحدة.

وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أهمية توزيع مادة النفط الأبيض على النازحين، حيث يمكن أن يستخدم في تدفئة الخيام والطهي وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال فصل الشتاء البارد. لافتة أن توزيع هذه المادة “يُعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لتلبية احتياجات النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.”

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