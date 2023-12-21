الرئيس بارزاني وقنصل الهند في أربيل يستعرضان مجالات التعاون في العلاقات بين أربيل ونيودلهي

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، القنصل الهندي في أربيل مادان غوبال.

وخلال اللقاء تم بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة ، والمجالات التي يمكن العمل على تطويرها في العلاقات بين إقليم كوردستان والهند. وعبر الدبلوماسي الهندي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التنمية البشرية ، والثقافة ، والتكنولوجيا ، والطب.

الرئيس بارزاني ثمّن مواقف القادة الكبار للهند أمثال غاندي ونهرو الذين كان لهم دور في دعم الشعوب المظلومة ، والسلام والوئام في العالم، قائلاً إن شعب كوردستان يكن احتراماً خاصاً للشعب الهندي وثقافة التنوع والتعايش في الهند.

وفي جانب آخر من اللقاء ، قدّم الرئيس بارزاني نبذة عن تاريخ نضال شعب كوردستان ، حيث ثمّن القنصل الهندي عالياً دور ونضال البيشمركة والشعب الكوردستاني من أجل الحرية ومقارعة الإرهاب.

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