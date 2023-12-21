مؤسسة الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني: تغييرات محتملة في النتائج بعد العد والفرز اليدوي في التصويت الخاص

أكد مسؤول القسم القانوني بمؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هاوار محمد، اليوم الخميس، بأن العد والفرز اليدوي قد انطلق اليوم لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، مشيراً الى احتمالية حدوث تغييرات في النتائج الأولية للانتخابات.

وقال محمد لـ(باسنيوز): “فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الخاص بالانتخابات متواجد حالياً في المراكز التي يتم فيها العد والفرز اليدوي لمحطات التصويت الخاص وذلك للمراقبة ومنع أي مخالفة او تلاعب بأصوات الناخبين، وفي عام 2021 تواجدنا أيضا في بغداد لمنع أي تلاعب بأصوات المشاركين في الانتخابات”.

وأضاف “هناك احتمالية لحدوث تغييرات كبيرة في النتائج وتبادل المقاعد الفائزة في الانتخابات الأخيرة بعد الانتهاء من العد والفرز” مبيناً أن ” الديمقراطي الكوردستاني حصل على نتائج جيدة في التصويت الخاص، ونأمل ان تكون هناك نزاهة في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين وان لا يتم التلاعب بها”.

ومن بين 2367 محطة في التصويت الخاص، سيتم فرز 2038 محطة يدويا، ما يمثل أكثر من 86% من إجمالي عدد محطات التصويت الخاص.

تعتبر هذه الأصوات حوالي 6% من الأصوات الإجمالية، حيث تم الإعلان عن نتائج تجاوزت نسبتها 94%، وتترقب الكتل السياسية إمكانية تغيير النتائج الأولية بسبب فرز هذه المحطات.

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