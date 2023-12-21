الديمقراطي الكوردستاني يسجل 15 شكوى ضد عملية التصويت

أعلن المسؤول عن القسم القانوني، في المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، تسجيل الحزب 15 شكوى بالخروقات التي حدثت في العملية الانتخابية، “الخاصة والعامة”، لانتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وكشف رئيس الدائرة القانونية في المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أنهم تقدموا ب 15 شكوى حول انتهاكات لعمليتي التصويت الخاصة والعامة لانتخابات مجالس المحافظات.

محمد صرح لـ كوردستان 24، أنه “في عملية التصويت الخاصة والعامة لانتخابات مجالس المحافظات، كانت هناك العديد من المشاكل، خاصة في الأجهزة، وعدم قراءة البصمات، مما أدى إلى حرمان عدد كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم”.

وأضاف، أنه، “كحزب، سجلنا 15 شكوى ضد الاقتراع الخاص والعام، وشكوتين في محافظة ديالى، وثلاث شكاوى في محافظة نينوى، لأن بعض قوات الميليشيات ضمن تلك الحدود أساءت إلى وكلائنا وكوادرنا، وسجلنا 10 شكاوى في محافظة كركوك”.

وعن حقيقة أن هناك محاولة لتقليص مقعد الحزب في كركوك، قال هوار محمد: “للأسف، لدينا تجربة مريرة مع هذا الموضوع، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتم التدخل في مسألة المقاعد والأصوات، وسرقة مقعدي الحزب في أربيل ونينوى، الأمر الذي كان بداية للعديد من المشاكل السياسية المتواصلة حتى الآن”، مضيفاً، أنه “من بين كوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يقال إن عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب ليست بمستوى جماهيرية الحزب الكبيرة، لكنني أؤكد لهم أن موقع الحزب على مستوى العراق محمي وأصوات ومقاعد الحزب ليست قليلة، ويجب أن ندرك أنه قبل ذلك كان هناك 42 مقعداً في مجلس محافظة نينوى، والآن تم تقليصه إلى 26 مقعداً، وفي مجلس محافظة كركوك تم تخفيض عدد المقاعد من 42 إلى 16 مقعداً مع مقاعد الكوتا”.

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