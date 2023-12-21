المفوضية: عملية العد والفرز اليدوي مطابقة للنتائج لغاية الآن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عملية العد والفرز اليدوي مطابقة للنتائج المعلنة لغاية الآن.

ونقلت الوكالة الحكومية الرسمية عن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل قوله: إن “عمليات العد والفرز اليدوي التي تجري في 16 مركزاً للتدقيق بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي عددها 15 محافظة، تجري على قدم وساق”، موضحاً أن “النتائج مطابقة حتى الآن منذ بدء العملية صباح اليوم”.

وأشار إلى أن “عملية العد والفرز اليدوي ستنجز بوقف قياسي في بعض المراكز وخاصة بمحافظتي المثنى ونينوى، إلا أن باقي المحافظات تحتاج الى وقت كونها تحتوي على محطات كثيرة مثل بغداد الكرخ والرصافة وديالى ونينوى”.

ولفت إلى أن “الهدف من إجراء العد والفرز اليدوي هو للتأكد من النتائج المعلنة”، مبيناً أن “عملية العد والفرز اليدوي تجري بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام”.

وأكد أن “إعلان النتائج النهائية سيتم بعد إنجاز العد والفرز بجميع مراكز التدقيق”.

وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق بتمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الماضي.

وشملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

كما جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات الخاصة بالقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

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