القبض على شخصين بتهمة سرقة 60 اسطوانة غاز في السليمانية

أعلنت شرطة السليمانية تمكنها من القبض على شخصين بتهمة سرقة 60 اسطوانة غاز من منازل المدينة.

المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، بيّن، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (21 كانون الأول 2023)، أن “عدداً من المواطنين تقدموا بشكاوى حول سرقة اسطوانات الغاز من منازلهم”، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها مفارز مكتب حي “كوردسات” لمكافحة الإجرام أسفرت عن القبض على شخصين.

بحسب المتحدث باسم شرطة السليمانية، أقر المتهمان بـ “جريمتهما” وتم ضبط عدد من الاسطوانات التي قاما بسرقتها.

كما تبيّن أثناء التحقيق معهما، بأنهما سرقا 4 درجات نارية من عدد من أحياء المدينة، إحداها كانت بحوزتهما أثناء القبض عليهما.

المتهما هما (ب.ج.ع) من مواليد 2004، و (ك.م.ع) من مواليد 2002، وتم توقيفهما بقرار القاضي فيما يستمر التحقيق معهما.

سركوت أحمد أكد بأن “الاسطوانات ستعاد إلى أصحابها الذي تقدموا بشكاوى، كما ستعاد إلى من لم يتقدموا بشكاوى لكن تأكد تعرض منازلهم للسرقة من خلال كاميرات المراقبة”.

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