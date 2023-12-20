الرئيس بارزاني يشدد على التعاون بين كوردستان والعراق والتحالف الدولي لمواجهة التحديات الأمنية

شدد الرئيس مسعود بارزاني، على التعاون بين إقليم كوردستان والعراق والتحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية.

جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، والوفد المرافق لها والذي ضمّ السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، ومارك سترو القنصل العام في أربيل، وعدداً من الدبلوماسيين.

ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بارزاني، فقد “ناقش الاجتماع الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”، فيما تم التأكيد على “ضرورة حل الخلافات بينهما ومسألة الحقوق الدستورية والحقوق المالية لإقليم كوردستان”.

كما سلط الجانبان الضوء على “التهديدات الأمنية ومخاطر بروز داعش في العراق والمنطقة، وتم التشديد على التعاون بين إقليم كوردستان والعراق والتحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية”.

وكان “الوضع السياسي الداخلي لإقليم كوردستان” موضوعا آخر من الاجتماع، حيث أشار الوفد الضيف الى التطور العمراني والاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان، فيما أكد على ضرورة التعاون والوحدة بين الأطراف السياسية في كوردستان.

وأشار الرئيس بارزاني خلال اللقاء إلى أن إقليم كردستان حاول دائما أن يكون عامل استقرار في العراق، وأراد حل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بالتفاوض ولكن هناك العديد من العوامل التي حالت دون حل المشاكل مع الحكومة الفيدرالية وعودة النازحين وتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار.

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