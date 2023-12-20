نيجيرفان بارزاني ونائبة وزير الخارجية الأميركي يؤكدان ضرورة إيقاف استهداف البعثات الأجنبية

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع نائبة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، علاقات أميركا مع العراق وإقليم كوردستان، في الوقت نفسه اتفقت آراء الجانبين على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية العراقية التدابير اللازمة لإيقاف استهداف البعثات والقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند.

بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان فقد جرى خلال الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأميركية في العراق والقنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، وعدد من الدبلوماسيين، علاقات أميركا مع العراق وإقليم كوردستان ، والأوضاع السياسية والأمنية للعراق، وعلاقات أربيل وبغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على أهمية “حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق”.

في هذا السياق، اتفقت آراء الجانبين على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية العراقية التدابير اللازمة “لإيقاف استهداف البعثات والقوات المذكورة”، وفقاً للبيان.

وبشأن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان رأى الجانبان “ضرورة الوئام والتفاهم بين الأطراف السياسية، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في إقليم كوردستان وعلى مستوى العراق”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى “تحقق التفاهم وتحسن العلاقات بين هذه الأطراف”، بحسب البيان.

وذكر البيان أن “انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، وأحدث المستجدات في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب في غزة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك” شكلت محوراً آخر للاجتماع.

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