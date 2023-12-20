ديسمبر 20, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بارك نوروز يحتضن احتفالية رأس السنة وسط دهوك

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فى :أخبار عــامة
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بارك نوروز يحتضن احتفالية رأس السنة وسط دهوك

أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اقامة احتفالية ضخمة في ليلة رأس السنة في بارك نوروز داخل مركز المدينة.

وقال مدير الدائرة، خيري علي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “الدائرة، بالتعاون مع دائرة الثقافة، ستنظم احتفالية كبيرة بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024، يشارك فيها عدد من المغنين وفعاليات متنوعة”.

وأضاف علي، أن “احتفالات أخرى ستقام في مواقع مختلفة داخل المحافظة بما في ذلك افتتاح سوق رأس السنة في مجمع فاملي مول بالاضافة الى حفلات خاصة في المطاعم والكافتيريات في المدينة”، متوقعا قدوم عدد كبير من سياح من وسط وجنوب العراق الى المحافظة بهذه المناسبة.

وأعلن علي عن إحصائيات السياح الوافدين إلى محافظة دهوك خلال عام 2023، حيث أكد “قدوم أكثر من مليونين و400 ألف سائح من مختلف محافظات العراق، من بينهم أكثر من 80 ألف سائح أجنبي”.

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