ديسمبر 19, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس الحكومة: ملتزمون بدعم المصارف ضمن القطاع الخاص للنهوض بالنظام المالي والاقتصادي

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فى :أخبار عــامة
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رئيس الحكومة: ملتزمون بدعم المصارف ضمن القطاع الخاص للنهوض بالنظام المالي والاقتصادي

خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية العراقي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الاول ، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية العراقي زياد خلف.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن مسار التنمية الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في القطاع المصرفي، مع التأكيد على أن البيئة الاستثمارية في إقليم كوردستان والعراق مواتية في مختلف القطاعات.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العراقي عن سروره إزاء رؤية رئيس حكومة الإقليم الداعمة للتنويع الاقتصادي، وإرساء البنى التحتية، وتعزيز النظام المصرفي.

وجدد رئيس الحكومة التزامه بدعم المصارف العاملة ضمن القطاع الخاص في إقليم كوردستان والعراق، وذلك للنهوض بالنظام المالي والاقتصادي بصورة عامة.

 

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