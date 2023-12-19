ديسمبر 19, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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انقطاع التيار الكهربائي يتسبب بنفوق آلاف الدجاج بحقل في دهوك (صور)

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فى :أخبار عــامة
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انقطاع التيار الكهربائي يتسبب بنفوق آلاف الدجاج بحقل في دهوك (صور)

أفاد ريبر أحمد، صاحب مشروع لتربية الدواجن اليوم الثلاثاء، بوقوع خسائر كبيرة في مشروعه آلاف الدجاج نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أحمد لوكالة شفق نيوز؛ أن مشروعه الواقع في قرية باخورنيف في محافظة دهوك، كان يضم أكثر من 15 ألف دجاجة.

وأشار إلى أن ليلة البارحة شهدت حدوث مشكلة في التيار الكهربائي، ما ادى إلى انقطاع التزويد بالأكسجين مما تسبب في وفاة أكثر من 10 آلاف دجاجة.

وأكد صاحب المشروع أن الخسائر المالية التي لحقت به ناهزت مبلغ 60 ألف دولار.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية استمرارية التيار الكهربائي في مشاريع تربية الدواجن، وتطرح التحديات التي يمكن أن تواجه المزارعين في ظل تلك الظروف الغير متوقعة.

 

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