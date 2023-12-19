حكومة كوردستان تحقّق في أكثر من ألف قضية فساد وتحيل 230 منها للمحاكم

أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنه تم التحقيق في 1100 قضية فساد خلال عام 2023 الجاري، وأُحيلت 230 منها إلى المحاكم المختصة.

وقال رئيس نيابة إقليم كوردستان ٲحمد ٲنور: “في عام 2023 تم التحقيق في 1100 قضية فساد، وأحيلت 230 منها إلى المحاكم المختصة، علماً أنه خلال الخمسة أعوام الأخيرة تم تحويل 897 قضية فساد إلى المحاكم الخاصة”.

وأشار أنور إلى أنه “منذ صدور قانون الإصلاح عوقب 178 شخصاً بتهم الفساد، بينهم أشخاص بدرجة وزير، ولايزال الإصلاح قائماً ومستمراً منذ عام 2019”.

وأضاف: سلّمنا ٲربعة ملفات مهمة وحساسة تخص الفساد ٳلی اللجنة العليا للنزاهة، والتحقيقات في هذه القضايا لاتزال جارية”.

لافتاً إلى أن التحقيقات “بحاجة ٳلی تعاون النائب العام والمكتب القانوني والوزارات، وقد أبدت تلك الجهات تعاوناً كبيراً”.

وقال في تصريحاتٍ نقلتها دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كوردستان: قطعت عمليات مكافحة الفساد في الإقليم أشواطاً طويلة وأثمرت عن نتائج جيدة.

ومنذ تشكيلها قبل أربعة أعوام، وضعت الحكومة التاسعة عملية الإصلاح ومحاربة الفساد في مقدمة أولوياتها باعتبارها تمثل أحد مبادئ الحكم العادل.

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